Штаны-"кикиморы", шлепанцы и "надежные" маршруты: в высокогорье Карпат задержали очередных "туристов" на пути в Румынию

Пограничники за прошедшие сутки в высокогорье Карпат задержали очередных нарушителей границы, которые собирались вне пунктов пропуска попасть в Румынию, некоторые из них - в штанах-"кикиморах" и шлепанцах, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Ближе всего к государственной границе через высокогорье Карпат, как указано, смогли добраться двое мужчин - жители Харьковщины и Донетчины. "Путешественники, по их мнению, хорошо подготовились к пешей "прогулке", а чтобы казаться менее заметными среди лесных зарослей, даже приобрели камуфлированные штаны-кикиморы и футболки. Однако, за 50 метров до границы, их "рассекретил" пограничный наряд", - рассказали в ГПСУ.

Еще двух нарушителей из Донецкой области задержали на расстоянии 100 метров до границы, а двух их "последователей" из Ивано-Франковской области - в 150 метрах.

Всего вчера на одном участке пограничники задержали 15 нарушителей границы. "Некоторые из "покорителей" горных вершин были совершенно не подготовлены к маршрутам, которые самостоятельно проложили себе с помощью онлайн карт. Без достаточного запаса продуктов и воды, в шортах и шлепанцах, мужчины по несколько дней шли в направлении границы, не понимая, какой опасности себя подвергают", - отметили в ГПСУ.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направили в суд.

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