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Штаб ООС: за два месяца работ по разминированию на Донбассе было обследовано 14 га территорий

Киев  •  УНН

 • 12549 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. За два месяца работ по разминированию в Донецкой и Луганской областях было обследовано 14 гектар территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"За 2 месяца кропотливой работы инженерами сводной группы разминирования группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ "Север" Объединенных сил было обследовано территорию общей площадью около 14 гектаров. За это время саперы обнаружили более трехсот боеприпасов и около 3500 патронов к различным типам стрелкового оружия", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас продолжается очистка территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных, в том числе самодельных, предметов.

"Достаточно много времени уходит именно на поиск. Опасные находки могут оказаться в самых неожиданных местах". - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, силами личного состава сводной группы разминирования, все найденные боеприпасы были уничтожены в установленом порядке.

Напомним, в районе Богдановка и Петровского Донецкой области 5 декабря был изъят 41 взрывоопасный предмет.

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