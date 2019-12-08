Штаб ООС: за два місяці робіт із розмінування на Донбасі було обстежено 14 га територій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За два місяці робіт з розмінування у Донецькій та Луганській областях було обстежено 14 гектар території. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"За 2 місяці копіткої праці інженерами зведеної групи розмінування угруповання Національної гвардії України в ОТУ "Північ" Об'єднаних сил було обстежено територію загальною площею близько 14 гектарів. За цей час сапери виявили понад три сотні боєприпасів та близько 3,5 тисяч набоїв до різних типів стрілецької зброї", - повідомили у пресслужбі.
Наразі продовжується очищення територій Донецької та Луганської областей від вибухонебезпечних, зокрема й саморобних, предметів.
"Досить багато часу йде саме на пошук. Небезпечні знахідки можуть виявитися у найнесподіваніших місцях". – йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, силами особового складу зведеної групи розмінування, усі знайдені боєприпаси було знищено встановленим порядком.
Нагадаємо, у районі Богданівки та Петрівського Донецької області 5 грудня було вилучено 41 вибухонебезпечний предмет.