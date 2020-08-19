Штаб ООС: от начала суток обстрелы боевиков не зафиксированы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС, передает УНН.
“Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны. С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
“Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — сообщили в штабе.
Добавляется, что кроме военнослужащих ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.
“Так, сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в ходе осмотра транспортного средства, который двигался через линию разграничения КПВВ „Новотроицкое“, после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлено средства в сумме 200 тыс. гривен. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что в этот же день в Луганской области установлен факт приобретения, перевозки и хранения с целью реализации через розничную сеть фальсифицированных алкогольных напитков, общим объемом 500 л и стоимостью 100 тыс. грн. Алкогольные напитки изъяты до принятия соответствующего решения суда, сообщили в штабе.
Ранее в штабе ООС сообщили, что боевики придерживаются “режима тишины”, но зафиксированы нарушения договоренностей.