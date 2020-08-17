ООС: бойовики дотримуються "режиму тиші", але зафіксовано порушення домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 12:00 у зоні проведення операції об’єднаних сил спостерігається тиша, втрат серед українських військових немає, однак поблизу окупованої Ужівки бойовики продовжили здійснювати інженерне облаштування позицій. Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Однак, близько 9-ої ранку зафіксовано порушення домовленостей. Так, противник продовжив здійснювати інженерне обладнання позицій поблизу окупованої Ужівки у бік українських оборонців неподалік Водяного", - сказав Шаравара.
За його словами, бойових втрат серед українських захисників немає.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додав Шаравара.
Нагадаємо, за інформацією РНБО, режим припинення вогню на Донбасі у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.