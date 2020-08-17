ООС: боевики придерживаются "режима тишины", но зафиксировано нарушение договоренностей

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77234 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101061 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125382 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106624 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126498 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101009 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101861 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103839 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 12:00 в зоне проведения операции объединенных сил наблюдается тишина, потерь среди украинских военных нет, однако вблизи оккупированной Ужовки боевики продолжили осуществлять инженерное обустройство позиций. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина. Однако, около девяти утра зафиксировано нарушение договоренностей. Так, противник продолжил осуществлять инженерное оборудование позиций вблизи оккупированной Ужовки в сторону украинских защитников неподалеку Водяного", - сказал Шаравара.

По его словам, боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавил Шаравара.

Напомним, по информации СНБО, режим прекращения огня на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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