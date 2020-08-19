Штаб ООС: від початку доби обстріли бойовиків не зафіксовані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. 18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС, передає УНН.
“Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони. Від початку поточної доби, 19 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
“Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — повідомили у штабі.
Додається, що крім військовослужбовців ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.
“Так, співробітниками ДФС зі складу Об’єднаних сил в ході огляду транспортного засобу, який рухався через лінію розмежування КПВВ „Новотроїцьке“, після детального огляду речей, що знаходилися в транспортному засобі, виявлено кошти у сумі 200 тисяч гривень. Складено протокол про адміністративне правопорушення, а гроші вилучено та передано на зберігання”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що цього ж дня у Луганській області встановлено факт придбання, перевезення та зберігання з метою реалізації через роздрібну мережу фальсифікованих алкогольних напоїв, загальним об’ємом 500 л та вартістю 100 тис. грн. Алкогольні напої вилучено до прийняття відповідного рішення суду, повідомили у штабі.
Раніше у штабі ООС повідомили, що бойовики дотримуються “режиму тиші”, але зафіксовано порушення домовленостей.