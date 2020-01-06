Штаб ООС: на участках разведения на Донбассе ситуация стабильная
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Ситуация на участках разведения войск в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины по состоянию на 6 января - стабильная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров", - указано в сообщении.
Как отмечается, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники МККК, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
"На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина", - добавили в штабе.
Напомним, 6 января на Донбассе уже зафиксировано три вражеских обстрела, один боец ранен.