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Штаб ООС: на ділянках розведення на Донбасі ситуація стабільна

Штаб ООС: на ділянках розведення на Донбасі ситуація стабільна

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Ситуація на ділянках розведення військ в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України станом на 6 січня - стабільна. Про це повідомляє УНН із посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів", - вказано у повідомленні.

Як зазначається, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники МКЧХ, у разі потреби, надають людям медичну допомогу. 

"На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша", - додали у штабі.

Нагадаємо, 6 січня на Донбасі уже зафіксовано три ворожих обстріли, один боєць поранений.

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