ООС: сьогодні три ворожих обстріли, один поранений боєць
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. З початку поточної доби у зоні ООС зафіксовано три ворожих обстріли, один військовослужбовець поранений. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню", - вказали у штабі.
Як зазначається, із заборонених мінськими домовленостями 82-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам Кримського.
"Сьогодні, 6 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - додали у штабі.
Нагадаємо, 5 січня бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українські позиції, є загиблі.