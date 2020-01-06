ООС: сегодня три вражеских обстрела, один раненный боец
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано три вражеских обстрела, один военнослужащий ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня", - указали в штабе.
Как отмечается, из запрещенных минскими договоренностям 82-миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского.
"Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.
Напомним, 5 января боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции, есть погибшие.