ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. 5 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил, а саме:
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- поруч з Водяним — з міномету калібру 82 мм — 8мін;
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- неподалік населеного пункту Павлопіль — з великокаліберних кулеметів;
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- біля населеного пункту Гнутове — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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Один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
Вчора, 5 січня, у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.
Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.