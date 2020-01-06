ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. 5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно:
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- рядом с Водяным — из миномета калибра 82 мм — 8мин;
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- недалеко от населенного пункта Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов;
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- у населенного пункта Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.
Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.