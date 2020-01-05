На Донбасі підірвалась вантажівка із військовими, є жертви

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-4, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-4, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, у результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

На місці підриву працює слідча робоча група, яка з'ясовує усі обставини події.

"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця", - йдеться у повідомленні пресцентру.

Нагадаємо, 4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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