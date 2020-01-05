На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центр ООС.
"Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении пресс-центра.
Напомним, 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.