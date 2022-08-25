Штаб оккупантов под Мелитополем ночью взорвали: там рашисты готовились к псевдореферендуму - мэр

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"Силы сопротивления продолжают не просто намекать, а взрывно заявлять оккупантам, что им здесь не рады. Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте. В подтверждение этому сегодня ночью подорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к «голосованию» и выдавали российские паспорта", - отметил Федоров.

Как следствие, по словам мэра Мелитополя, "минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума подальше".

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