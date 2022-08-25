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Штаб оккупантов под Мелитополем ночью взорвали: там рашисты готовились к псевдореферендуму - мэр

Киев • УНН

 • 218307 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Штаб оккупантов под временно занятым Мелитополем в Запорожской области ночью взорвали. Именно там рашисты готовились к псевдореферендуму. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Штаб оккупантов под Мелитополем ночью взорвали: там рашисты готовились к псевдореферендуму - мэр

Цитата

"Силы сопротивления продолжают не просто намекать, а взрывно заявлять оккупантам, что им здесь не рады. Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте. В подтверждение этому сегодня ночью подорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к «голосованию» и выдавали российские паспорта", - отметил Федоров.

Как следствие, по словам мэра Мелитополя, "минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума подальше".

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