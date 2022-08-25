Штаб окупантів під Мелітополем уночі підірвали: там рашисти готувалися до псевдореферендуму - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Штаб окупантів під тимчасово зайнятим Мелітополем у Запорізькій області уночі підірвали. Саме там рашисти готувалися до псевдореферендуму. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці. В підтвердження цього сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до «голосування» та видавали російські паспорти", - зазначив Федоров.
Як наслідок, зі слів мера Мелітополя, "мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі".
Доповнення
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