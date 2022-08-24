На Запоріжжі підірвали авто гауляйтера івана сушка: він загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Запорізькій області підірвали авто гауляйтера смт Михайлівка івана сушка – колаборант загинув. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Сьогодні внаслідок умисного підриву авто загинув "голова ВДА" смт Михайлівка іван сушко. Під сидіння автомобіля "керівника" населеного пункту підклали вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху іван сушко був поранений і у критичному стані доправлений до лікарні, де незабаром помер", – заявив член "головної ради адміністрації регіону" володимир рогов.
Додамо
23 серпня росЗМІ повідомляли про обстріл "адміністрації" ватажка "днр" дениса пушилина у тимчасово окупованому Донецьку. Сам пушилін не постраждав.