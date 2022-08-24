На Запорожье подорвали авто гауляйтера ивана сушко: он погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Запорожской области подорвали авто гауляйтера пгт Михайловка ивана сушко – коллаборант погиб. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава "ВГА" пгт Михайловка иван сушко. Под сиденье автомобиля "руководителя" населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва иван сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре умер", – заявил член "главного совета администрации региона" владимир рогов.
Добавим
23 августа росСМИ сообщали об обстреле "администрации" главаря "днр" дениса пушилина во временно оккупированном Донецке. Сам пушилин не пострадал.