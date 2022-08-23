Прямое попадание: росСМИ сообщили об обстреле "администрации" пушилина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают об обстреле "администрации" главаря "днр" дениса пушилина во временно оккупированном Донецке, информирует УНН.
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"В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию пушилина в результате украинского обстрела, сообщили в администрации главы "днр". По информации Донецкого агентства новостей, в здании начался пожар из-за попадания снаряда", - пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
Напомним
В начале июня главарь "днр" денис пушилин был ранен в Лимане Донецкой области.