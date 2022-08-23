Прямое попадание: росСМИ сообщили об обстреле "администрации" пушилина

Цитата

"В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию пушилина в результате украинского обстрела, сообщили в администрации главы "днр". По информации Донецкого агентства новостей, в здании начался пожар из-за попадания снаряда", - пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Напомним

В начале июня главарь "днр" денис пушилин был ранен в Лимане Донецкой области.