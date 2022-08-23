Пряме влучання: росЗМІ повідомили про обстріл "адміністрації" пушиліна

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"У центрі Донецька зафіксовано пряме влучання в адміністрацію пушилина внаслідок українського обстрілу, повідомили в адміністрації "голови "днр". За інформацією Донецького агентства новин, у будівлі почалася пожежа через влучання снаряда", - пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Нагадаємо

На початку червня ватажка "днр" дениса пушиліна було поранено у Лимані Донецької області.