Штаб АТО: боевики совершили очередную провокацию возле ДФС

“С целью дискредитации сил Антитеррористической операции российско-оккупационные администрации продолжают использовать любые средства. Об этом свидетельствуют последние сообщения оккупационных СМИ об обстреле специалистов Донецкой фильтровальной станции неподалеку Авдеевки и сегодняшнее — о якобы ранении представителями Вооруженных Сил Украины гражданских лиц неподалеку блок-поста „Александровка“ (временно оккупированная территория Украины)”, — говорится в сообщении.

Впрочем, по данным официальных источников и инсайдерской информации разведки штаба АТО в руководстве российско-оккупационной администрации, упомянутый “инцидент” у блок-поста “Александровка” является не чем иным, как очередной срежиссированной постановкой от оккупантов. В пользу этого свидетельствует факт эвакуации “раненых” не каретой скорой помощи, а военнослужащими во внедорожнике белого цвета с номерными знаками РФ регистрации 177 региона.

Также о фейковом характере новости свидетельствуют результаты мониторинга представителей СММ ОБСЕ, которыми подтверждаются обстрелы на этом участке местности в указанный в оккупационных СМИ период времени. Об отсутствие обстрелов свидетельствует и мониторинг обстановки на линии соприкосновения в штабе АТО.

В штабе отметили, что если факт ранения гражданских лиц и имел место, то учитывая размещение блокпоста “Александровка” и удаленность его от позиций ВС Украины, составляет около трех километров, обстрел из снайперского вооружения мог вестись исключительно боевиками российско-оккупационных войск.

“Стоит добавить, что в последнее время именно в районе КПВВ ”Марьинка“, разведка штаба неоднократно отмечала активизацию деятельности снайперских групп врага, осуществляющих обстрелы позиций украинских войск из снайперского вооружения калибра 12.7 мм”, — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.