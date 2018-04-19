Штаб АТО: бойовики здійснили чергову провокацію біля ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні вдень бойовики вчинили чергову провокацію біля Донецької фільтрувальної станції з метою дискредитації сил АТО. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“З метою дискредитації сил Антитерористичної операції російсько-окупаційні адміністрації продовжують використовувати будь-які засоби. Про це свідчать останні повідомлення окупаційних ЗМІ щодо обстрілу фахівців Донецької фільтрувальної станції неподалік Авдіївки та сьогоднішнє — про нібито поранення представниками Збройних Сил України цивільних осіб неподалік блок-посту „Олександрівка“ (тимчасово окупована територія України)”, — йдеться у повідомленні.
Втім, за даними офіційних джерел та інсайдерською інформацією розвідки штабу АТО в керівництві російсько-окупаційної адміністрації, згаданий “інцидент” біля блок-посту “Олександрівка” є не інакше, як черговою зрежисованою постановкою від окупантів. На користь цього свідчить факт евакуації “поранених” не каретою швидкої допомоги, а військовослужбовцями у позашляховику білого кольору із номерними знаками РФ реєстрації 177 регіону.
Також про фейковий характер новини свідчать результати моніторингу представників СММ ОБСЄ, якими не підтверджуються обстріли на цій ділянці місцевості у вказаний в окупаційних ЗМІ період часу. Відсутність обстрілів засвідчує і моніторинг обстановки на лінії зіткнення у штабі АТО.
У штабі зазначили, що якщо факт поранення цивільних осіб і мав місце, то враховуючи розміщення блокпосту “Олександрівка” та віддаленість його до позицій ЗС України, що становить близько трьох кілометрів, обстріл зі снайперського озброєння міг вестись виключно бойовиками російсько-окупаційних військ.
“Варто додати, що останнім часом саме у районі КПВВ "Мар’їнка", розвідка штабу неодноразово відзначала активізацію діяльності снайперських груп ворога, що здійснюють обстріли позицій українських військ зі снайперського озброєння калібру 12.7 мм”, — повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО.