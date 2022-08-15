шойгу и Гутерриш обсудили безопасное функционирование Запорожской АЭС

Детали

В ходе телефонного разговора Шойгу и Гутерриш также обсудили инициативы по облегчению условий экспорта российских продуктов питания и удобрений, говорится в сообщении российского министерства.

Согласно заявлению, Шойгу и Гутерриш также обсудили функционирование «миссии по установлению фактов» взрыва следственного изолятора в Еленовке.

Дополнение

Организация Объединенных Наций опровергла обвинения россиян в том, что она отменила визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожскую атомную электростанцию.

«В последние несколько дней были неоднократные комментарии со стороны различных российских официальных лиц, обвиняющих Секретариат Организации Объединенных Наций в том, что он либо отменил, либо заблокировал визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Во-первых, МАГАТЭ является специализированным учреждением, действующим с полной независимостью при принятии решений о том, как выполнять свой конкретный мандат. Во-вторых, у Секретариата ООН нет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ. В-третьих, находясь в тесном контакте с МАГАТЭ, по оценке Секретариата ООН, он имеет в Украине возможности для материально-технического обеспечения и безопасности, чтобы иметь возможность поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ​​из Киева, если и россия, и Украина согласятся», - говорится в сообщении Стефана Дюжаррика, пресс-секретаря Генерального секретаря ООН.