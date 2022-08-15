шойгу та Гутерріш обговорили безпечне функціонування Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. міністр оборони росії сергій шойгу провів телефонну розмову із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб обговорити умови безпечного функціонування Запорізької атомної електростанції України, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.
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У ході телефонної розмови Шойгу та Гутерріш також обговорили ініціативи щодо полегшення умов експорту російських продуктів харчування та добрив, йдеться у повідомленні російського міністерства.
Згідно з заявою, Шойгу та Гутерріш також обговорили функціонування «місії щодо встановлення фактів» вибуху слідчого ізолятору в Оленівці.
Доповнення
Організація Об'єднаних Націй спростувала звинувачення росіян у тому, що вона скасувала візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію.
«В останні кілька днів були неодноразові коментарі з боку різних російських офіційних осіб, які звинувачують Секретаріат Організації Об'єднаних Націй у тому, що він або скасував або заблокував візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію. По-перше, МАГАТЕ є спеціалізованою установою, яка діє з повною незалежністю при ухваленні рішень про те, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ. По-третє, перебуваючи в тісному контакті з МАГАТЕ, за оцінкою Секретаріату ООН, він має в Україні можливості для матеріально-технічного забезпечення та безпеки, щоб мати можливість підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію з Києва, якщо і росія, та Україна погодяться», - йдеться в повідомленні Стефана Дюжарріка, прессекретаря Генерального секретаря ООН.