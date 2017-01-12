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Шоу-выставка роботов открылась в Киеве

Шоу-выставка роботов открылась в Киеве

Киев • УНН

 • 34818 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В столице впервые в Украине презентовали шоу-выставку роботов "Smart robots версия 1.0", передает корреспондент УНН.

Для интерактива на выставке отведено около 1000 кв.метров. На площадках посетители могут пообщаться с роботами-андроидами, поиграть в футбол и одержать победу в поединке сумо.

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"Наша шоу-выставка впервые проводится в Украине, аналогов до сих пор не было. Мы хотели, чтобы эта выставка ознакомила наших маленьких зрителей с роботами и технологиями, которых ранее не было в Украине. Ведь в мире давно уже практикуют сотрудничество с роботами, таким образом мы хотим показать, что с ними можно спокойно взаимодействовать и использовать как помощников в домашних и не только условиях ", - рассказала главный администратор выставки Юлия Максимюк.

Организаторы выставки представили около 20-ти видов роботов из Китая, Америки, Франции, России и отечественного производства. Также зрители могли увидеть уникальное шоу танцующих дронов и роботов-джамперов.

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"Взрослые и дети в восторге от танцующих роботов. Они вместе с ними пытаются повторять движения, выглядит очень смешно ", - отметил администратор выставки Сергей.

Выставка продлится до 22 января 2017 года.

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