Шоу-виставка роботів відкрилася у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У столиці вперше в Україні презентували шоу-виставку роботів "Smart robots версія 1.0", передає кореспондент УНН.
Для інтерактиву на виставці відведено близько 1000 кв.метрів. На майданчиках відвідувачі можуть поспілкуватися з роботами-андроїдами, пограти у футбол та отримати перемогу у двобої сумо.
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“Наша шоу-виставка вперше проводиться в Україні, аналогів до цього часу не було. Ми хотіли, аби ця виставка ознайомила наших маленьких глядачів з роботами та технологіями, яких раніше ще не було в Україні. Адже в світі давно вже практикують співпрацю з роботами, таким чином ми хочемо показати, що з ними можна спокійно взаємодіяти та використовувати як помічників в домашніх і не тільки умовах”, - розповіла головний адміністратор виставки Юлія Максимюк.
Організатори виставки представили близько 20-ти видів роботів з Китаю, Америки, Франції, Росії та вітчизняного виробництва. Також глядачі могли побачити унікальне шоу танцюючих дронів та роботів-джамперів.
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“Дорослі та малеча у захваті від танцюючих роботів. Вони разом з ними намагаються повторювати рухи, що виглядає дуже кумедно”, - зазначив адміністратор виставки Сергій.
Виставка триватиме до 22 січня 2017 року.