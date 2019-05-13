Шотландский футболист стал банкротом из-за налоговой задолженности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Шотландский футболист Дэвид Гудвилли признан виновным в неуплате налогов в размере 41 тыс. фунтов стерлингов (53,6 тыс. долл. США), передает УНН со ссылкой на scotsman.com.
Налоговая и таможенная служба страны ходатайствовала об аресте футболиста. Однако, суд в Шотландии решил наказать Гудвилли штрафом.
По данным истцов, в 2011-2012 гг 30-летний футболист играл за английский ФК "Блэкберн Роверс". На тот момент Гудвилли зарабатывал 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю (26 тыс. долл. США). Налоговики утверждают, что футболист не платил налоги со своей зарплаты, из-за чего накопил налоговую задолженность в размере 41 тыс. фунтов стерлингов.
"После проигрыша в суде Гудвилли заявил, что он остался "без гроша в кармане", - пишет издание.
Как писал УНН, в деле о неуплате налогов, суд арестовал имущество футболиста Неймара.
Также напомним, что в уклонении от уплаты налогов подозревают нападающего сборной Испании.
В Украине же, в систематическом уклонении от уплаты налогов подозревают столичный ФК "Динамо".
Клуб минимизирует налоговые отчисления с помощью оффшорного финансирования заработных плат своих игроков. И по предварительным подсчетам экспертов, за пять лет "Динамо" не доплатило в пенсионный фонд больше 440 млн грн.
В ГФС, при этом, на такие данные никоим образом не реагируют уже годами.