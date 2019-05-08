Уклонение от уплаты налогов: имущество футболиста Неймара арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Бразильские налоговые органы наложили арест на имущество футболиста ПСЖ Неймара. Об этом пишет газета Folha de S.Paulo, передает УНН.
Сообщается, что арест был наложен на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также на доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста.
Напоминается, что футболист подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 69 млн реалов (около 17,5 млн долл.) за переход из "Сантоса" в испанскую "Барселону".
Напомним, нападающего сборной Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Также напомним, что в Украине, в систематическом уклонении от уплаты налогов подозревают столичный ФК "Динамо".
Клуб минимизирует налоговые отчисления с помощью оффшорного финансирования заработных плат своих игроков. И по предварительным подсчетам экспертов, за пять лет "Динамо" не доплатило в пенсионный фонд больше 440 млн грн.
В ГФС, при этом, на такие данные никоим образом не реагируют уже годами.