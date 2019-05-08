Ухилення від сплати податків: майно футболіста Неймара заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Бразильські податкові органи наклали арешт на майно футболіста ПСЖ Неймара. Про це пише газета Folha de S.Paulo, передає УНН.
Повідомляється, що арешт був накладений на літак Cessna Citation 680, вертоліт Eurocopter France 130 B4, а також на частки в компаніях, що належать родині футболіста.
Нагадується, що футболіст підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму в 69 млн реалів (близько 17,5 млн дол.) за перехід з "Сантоса" в іспанську "Барселону".
Нагадаємо, нападника збірної Іспанії підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Також нагадаємо, що в Україні, в систематичному ухиленні від сплати податків підозрюють столичний ФК "Динамо".
Клуб мінімізує податкові відрахування за допомогою офшорного фінансування заробітних плат своїх гравців. І за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" не доплатив до пенсійного фонду більше 440 млн грн.
У ДФС, при цьому, на такі дані жодним чином не реагують вже роками.