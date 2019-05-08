Ухилення від сплати податків: майно футболіста Неймара заарештували

Повідомляється, що арешт був накладений на літак Cessna Citation 680, вертоліт Eurocopter France 130 B4, а також на частки в компаніях, що належать родині футболіста.

Нагадується, що футболіст підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму в 69 млн реалів (близько 17,5 млн дол.) за перехід з "Сантоса" в іспанську "Барселону".

Нагадаємо, нападника збірної Іспанії підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Також нагадаємо, що в Україні, в систематичному ухиленні від сплати податків підозрюють столичний ФК "Динамо".

Клуб мінімізує податкові відрахування за допомогою офшорного фінансування заробітних плат своїх гравців. І за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" не доплатив до пенсійного фонду більше 440 млн грн.

У ДФС, при цьому, на такі дані жодним чином не реагують вже роками.