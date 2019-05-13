Шотландський футболіст став банкрутом через податкову заборгованість
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Шотландський футболіст Девід Гудвіллі визнаний винним в несплаті податків в розмірі 41 тис. фунтів стерлінгів (53,6 тис. дол. США), передає УНН з посиланням на scotsman.com.
Податкова і митна служба країни клопотала про арешт футболіста. Однак, суд в Шотландії вирішив покарати Гудвіллі штрафом.
За даними позивачів, в 2011-2012 рр 30-річний футболіст грав за англійський ФК "Блекберн Роверс". На той момент Гудвіллі заробляв 20 тис. фунтів стерлінгів в тиждень (26 тис. дол. США). Податківці стверджують, що футболіст не платив податки зі своєї зарплати, через що накопичив податкову заборгованість в розмірі 41 тис. фунтів стерлінгів.
"Після програшу в суді Гудвіллі заявив, що він залишився "без копійки в кишені", - пише видання.
Як писав УНН, в справі про несплату податків, суд заарештував майно футболіста Неймара.
Також нагадаємо, що в ухиленні від сплати податків підозрюють нападника збірної Іспанії.
В Україні ж, в систематичному ухиленні від сплати податків підозрюють столичний ФК "Динамо".
Клуб мінімізує податкові відрахування за допомогою офшорного фінансування заробітних плат своїх гравців. І, за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" не доплатив до пенсійного фонду більше 440 млн грн.
У ДФС, при цьому, на такі дані жодним чином не реагують вже роками.