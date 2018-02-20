Шотландская бригада арбитров рассудит матч между "Шахтером" и "Ромой"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Шотландские рефери получили назначения на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким “Шахтером” и римской “Ромой”, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.
39-летний шотландец Вилльям Коллам станет главным арбитром. Помогать ему Дэвид МакГичи и Фрэнсис О’Коннор. Дополнительными помощниками назначены Бобби Миден и Джон Битень. Дуглас Поттер будет выполнять роль четвертого арбитра.
Стоит отметить, что Коллум был главным рефери матча “Шахтер” — “Бавария” в 1/8 финала ЛЧ сезона 2014-15 годов в котором “горняки” потерпели поражение 0:7.
Заметим, что первый матч Лиги чемпионов УЕФА Коллам провел в сентябре 2010 года, поединок, в котором “Копенгаген” выиграл в гостях у “Панатинаикоса” — 2: 0. 11 июня 2012 было объявлено, что Коллам стал арбитром уровня ФИФА.
Кроме того добавим, что поединок “Шахтер” — “Рома” пройдет 21 февраля в Харькове.