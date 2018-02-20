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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68276 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84056 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86751 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108969 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100886 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111733 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Шотландская бригада арбитров рассудит матч между "Шахтером" и "Ромой"

Шотландская бригада арбитров рассудит матч между "Шахтером" и "Ромой"

Киев  •  УНН

 • 8164 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Шотландские рефери получили назначения на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким “Шахтером” и римской “Ромой”, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.

39-летний шотландец Вилльям Коллам станет главным арбитром. Помогать ему Дэвид МакГичи и Фрэнсис О’Коннор. Дополнительными помощниками назначены Бобби Миден и Джон Битень. Дуглас Поттер будет выполнять роль четвертого арбитра.

Стоит отметить, что Коллум был главным рефери матча “Шахтер” — “Бавария” в 1/8 финала ЛЧ сезона 2014-15 годов в котором “горняки” потерпели поражение 0:7.

Заметим, что первый матч Лиги чемпионов УЕФА Коллам провел в сентябре 2010 года, поединок, в котором “Копенгаген” выиграл в гостях у “Панатинаикоса” — 2: 0. 11 июня 2012 было объявлено, что Коллам стал арбитром уровня ФИФА.

Кроме того добавим, что поединок “Шахтер” — “Рома” пройдет 21 февраля в Харькове.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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