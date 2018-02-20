Шотландська бригада арбітрів розсудить матч між "Шахтарем" і "Ромою"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Шотландські рефері отримали призначення на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між донецьким “Шахтарем” і римською “Ромою”, повідомляє УНН з посиланням на УЄФА.
39-річний шотландець Вілльям Коллам стане головним арбітром. Допомагатимуть йому Девід МакГічі і Френсіс Коннор. Додатковими помічниками призначені Боббі Міден і Джон Бітен. Дуглас Поттер буде виконувати роль четвертого арбітра.
Варто відзначити, що Коллум був головним рефері матчу “Шахтар” — “Баварія” в 1/8 фіналу ЛЧ сезону 2014-15 років в якому “гірники” зазнали поразки 0:7.
Зауважимо, що перший матч Ліги чемпіонів УЄФА Коллам провів у вересні 2010 року, поєдинок, в якому “Копенгаген” виграв у гостях у “Панатінаїкоса” — 2:0. 11 червня 2012 року було оголошено, що Коллам став арбітром рівня ФІФА.
Окрім того додамо, що поєдинок “Шахтар” — “Рома” пройде 21-го лютого у Харкові.