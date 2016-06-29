Шотландия собирается обсудить сохранение членства в ЕС

"1-й день боя, чтобы защитить место Шотландии в Европе - в Брюссель", - написала она.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме по 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.

После этого Н.Стерджен сообщила, что ее правительство хочет провести повторный референдум за отделение Шотландии от Великобритании, чтобы остаться в ЕС.