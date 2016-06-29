Шотландія збирається обговорити збереження членства у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Чинний перший шотландський міністр Нікола Стерджен 29 червня проведе переговори в Брюсселі, "щоб захистити місце Шотландії в Європі". Про це вона написала у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"1-й день бою, щоб захистити місце Шотландії в Європі - до Брюсселя", - написала вона.
Нагадаємо, референдум щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії та Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.
Після цього Н.Стерджен повідомила, що її уряд хоче провести повторний референдум за відділення Шотландії від Великої Британії, щоб залишитися в ЄС.