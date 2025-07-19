Шостка подверглась повторной атаке рф - шестью КАБами: возник пожар
Киев • УНН
Утром российские войска повторно атаковали Шостку шестью управляемыми авиабомбами, вызвав пожар. Последствия атаки выясняются, жертв и пострадавших предварительно нет.
В Сумской области российские войска утром повторно атаковали Шостку - шестью КАБами, есть попадание, произошел пожар, сообщил в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
После 10:00 враг повторно атаковал Шосткинскую громаду - шестью управляемыми авиабомбами. Зафиксировано прицельное попадание. Поднялся пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет
Последствия атаки, по его словам, выясняются.
Напомним
Ранее сегодня Шостка подверглась почти 4-часовой атаке рф дронами.
Шостка подверглась почти 4-часовой атаке РФ дронами: есть разрушения инфраструктуры19.07.25, 09:54 • 1384 просмотра