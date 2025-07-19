Шостка подверглась повторной атаке рф - шестью КАБами: возник пожар

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
18 июля, 18:06 • 51812 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 168147 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 90939 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 86349 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 88338 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 75083 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
18 июля, 11:59 • 59121 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
18 июля, 11:37 • 56869 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
18 июля, 10:40 • 210930 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 110201 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
71%
743мм
Популярные новости
РФ готовит новых коллаборантов среди активистов кремлевских движений - ЦНС19 июля, 00:35 • 12456 просмотра
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности19 июля, 01:26 • 25169 просмотра
Австралия передала Украине танки Abrams - Reuters19 июля, 03:22 • 9748 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине03:53 • 22896 просмотра
«Адские ночь и утро для Павлограда»: в ОВА сообщили о самой массированной атаке ракетами и беспилотниками05:30 • 20250 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 168160 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 120424 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 188709 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 210931 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 388906 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Херсонская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 51823 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 130875 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 134598 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 140079 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 252006 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-101

Шостка подверглась повторной атаке рф - шестью КАБами: возник пожар

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Утром российские войска повторно атаковали Шостку шестью управляемыми авиабомбами, вызвав пожар. Последствия атаки выясняются, жертв и пострадавших предварительно нет.

Шостка подверглась повторной атаке рф - шестью КАБами: возник пожар

В Сумской области российские войска утром повторно атаковали Шостку - шестью КАБами, есть попадание, произошел пожар, сообщил в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

После 10:00 враг повторно атаковал Шосткинскую громаду - шестью управляемыми авиабомбами. Зафиксировано прицельное попадание. Поднялся пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет

- написал Григоров.

Последствия атаки, по его словам, выясняются.

Напомним

Ранее сегодня Шостка подверглась почти 4-часовой атаке рф дронами.

Шостка подверглась почти 4-часовой атаке РФ дронами: есть разрушения инфраструктуры19.07.25, 09:54 • 1384 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Шостка
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9