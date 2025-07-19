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Шостка зазнала повторної атаки рф - шістьма КАБами: виникла пожежа

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Вранці російські війська повторно атакували Шостку шістьма керованими авіабомбами, спричинивши пожежу. Наслідки атаки з'ясовуються, жертв та постраждалих попередньо немає.

Шостка зазнала повторної атаки рф - шістьма КАБами: виникла пожежа

У Сумській області російські війська вранці повторно атакували Шостку - шістьма КАБами, є влучання, сталася пожежа, повідомив у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Після 10:00 ворог повторно атакував Шосткинську громаду - шістьма керованими авіабомбами. Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа. Попередньо, жертв і постраждалих немає

- написав Григоров.

Наслідки атаки, з його слів, з’ясовуються.

Нагадаємо

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Шостка
Tesla
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