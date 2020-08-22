Шестой трофей: "Севилья" победила "Интер" в финале Лиги Европы

В дебюте игры Лукаку заработал право на пенальти и сам его реализовал. Далее дубль в исполнении Люк да Йонга позволил андалузцам выйти вперед. Нидерландский форвард дважды забивал головой. До перерыва также точным ударом головой отметился защитник “нерадзурри” Диего Годин — 2:2.

Победный гол футболиста “Севильи” Диего Карлоса стал украшением поединка. Центрбэк выполнил удар через себя — 3:2.

Таким образом, испанский тренер в десятый раз победил в Кубке УЕФА/Лиге Европы (наставник “Севильи” Лопетеги). В итальянских тренеров на одну победу меньше.

Заметим, что “Севилья” выиграла шестой розыгрыш Лиги Европы и является самой титулованной командой данного турнира.