Шостий трофей: "Севілья" перемогла "Інтер" у фіналі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Іспанська "Севілья" завдала поразки міланському "Інтеру" у фіналі Ліги Європи УЄФА, передає УНН.
У дебюті гри Ромелу Лукаку заробив право на пенальті і сам його реалізував. Далі дубль у виконанні Люк да Йонга дозволив андалузцям вийти вперед. Нідерландський форвард двічі забивав головою. До перерви також точним ударом головою відзначився захисник “нерадзуррі” Дієго Годін — 2:2.
Переможний гол футболіста “Севільї” Дієго Карлоса став окрасою поєдинку. Центрбек виконав удар через себе — 3:2.
Таким чином, іспанський тренер в десятий раз переміг в Кубку УЄФА/Лізі Європи (наставник “Севільї” Хулен Лопетегі). У італійських тренерів на одну перемогу менше.
Зауважимо, що “Севілья” виграла шостий розіграш Ліги Європи і є найбільш титулованою командою даного турніру.