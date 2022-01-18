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Шольц призвал Россию сократить число военных вблизи украинских границ

Шольц призвал Россию сократить число военных вблизи украинских границ

Киев • УНН

 • 16895 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Германия призвала Россию сократить “очень опасное” наращивание возле украинской границы. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. Одним из примеров такого шага было бы сокращение войск вдоль границы с Украиной. И, конечно же, мы также готовы и хотим вступить с Россией в серьезный и содержательный диалог по вопросам безопасности в Европе”, — заявил Канцлер.

Детали

По словам Шольца, любая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия.

Также он отметил, что наращивание вдоль границы с Украиной Германия считает “очень опасным”.

“Его следует воспринимать как очень угрожающие, если вы внимательно посмотрите на специфику наращивания”, — отметил Шольц.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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