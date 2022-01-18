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Шольц закликав Росію скоротити кількість військових поблизу українських кордонів

Шольц закликав Росію скоротити кількість військових поблизу українських кордонів

Київ • УНН

 • 16896 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина закликала Росію скоротити "дуже небезпечне" нарощування біля українського кордону. Про це заявив на пресконференції канцлер ФРН Олаф Шольц, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми очікуємо від Росії деескалації ситуації. Одним із прикладів такого кроку було б скорочення військ уздовж кордону з Україною. І, звичайно ж, ми також готові і хочемо вступити з Росією в серйозний і змістовний діалог з питань безпеки в Європі", — заявив Канцлер.

Деталі

За словами Шольца, будь-яка агресія Росії проти України матиме важкі наслідки.

Також він зазначив, що нарощування вздовж кордону з Україною Німеччина вважає "дуже небезпечним".

"Його слід сприймати як дуже загрозливе, якщо ви уважно подивитеся на специфіку нарощування", — зазначив Шольц.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог за так званими "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід, за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у випадку можливого вторгнення.

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