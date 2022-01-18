Шольц закликав Росію скоротити кількість військових поблизу українських кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина закликала Росію скоротити "дуже небезпечне" нарощування біля українського кордону. Про це заявив на пресконференції канцлер ФРН Олаф Шольц, передає кореспондент УНН.
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“Ми очікуємо від Росії деескалації ситуації. Одним із прикладів такого кроку було б скорочення військ уздовж кордону з Україною. І, звичайно ж, ми також готові і хочемо вступити з Росією в серйозний і змістовний діалог з питань безпеки в Європі", — заявив Канцлер.
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За словами Шольца, будь-яка агресія Росії проти України матиме важкі наслідки.
Також він зазначив, що нарощування вздовж кордону з Україною Німеччина вважає "дуже небезпечним".
"Його слід сприймати як дуже загрозливе, якщо ви уважно подивитеся на специфіку нарощування", — зазначив Шольц.
Доповнення
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог за так званими "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід, за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.
Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у випадку можливого вторгнення.