Шольц посетил учения украинских военных и пообещал Украине дальнейшую поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц посетил учения украинских военных на полигоне Путлос в Шлезвиг-Гольштейне, а также пообещал и дальше оказывать Украине военную поддержку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Handelsblatt.
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"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Мы предоставляем современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - заявил канцлер.
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В частности, Шольц посетил военный полигон Путлос, где украинские военнослужащие учатся применять зенитные танки Gepard.
Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину финансами и оружием, которое может предоставить.
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Во время поздравления Украины с Днем Независимости канцлер Германии заявил, что Берлин и дальше будет поставлять оружие столько, сколько потребуется Киеву – от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны.
“Мы продолжим обучение украинских военных на самом современном европейском вооружении. Мы продлим наши санкции. Мы продолжим оказывать Украине финансовую поддержку и помогать в восстановлении разрушенных сел и городов. На наши поезда будет загружаться украинское зерно и транспортироваться в европейские порты. Наши больницы и дальше будут принимать раненых украинских солдат и лечить их”, – сказал канцлер.