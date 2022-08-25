Шольц посетил учения украинских военных и пообещал Украине дальнейшую поддержку

Цитата

"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Мы предоставляем современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - заявил канцлер.

Детали

В частности, Шольц посетил военный полигон Путлос, где украинские военнослужащие учатся применять зенитные танки Gepard.

Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину финансами и оружием, которое может предоставить.

Добавим

Во время поздравления Украины с Днем Независимости канцлер Германии заявил, что Берлин и дальше будет поставлять оружие столько, сколько потребуется Киеву – от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны.

“Мы продолжим обучение украинских военных на самом современном европейском вооружении. Мы продлим наши санкции. Мы продолжим оказывать Украине финансовую поддержку и помогать в восстановлении разрушенных сел и городов. На наши поезда будет загружаться украинское зерно и транспортироваться в европейские порты. Наши больницы и дальше будут принимать раненых украинских солдат и лечить их”, – сказал канцлер.