Евросоюз поздравляет Украину с Днем Независимости: поздравления поступили от Шольца, Дуды и посла ЕС

“Дорогие украинские друзья. 31-й День Независимости Украины не похож ни на один другой. Мы отмечаем вашу стойкость в течение полугода жестокого полномасштабного вторжения россии и 8 лет агрессии. Но, как и каждый день сейчас, это также и день скорби о погибших. За пострадавшими и ставшими жертвами русских зверств. Кто потерял своих близких и свои дома. Это первый день независимости, когда Украина стала кандидатом на членство в Европейском Союзе. Европа празднует вместе с вами, и Европа скучает вместе с вами. Мы остаемся рядом”, – сказал в своем обращении Матти Маасикас.

Он отметил, что Европейский Союз стоит бок о бок с украинским государством, поддерживает его, обеспечивает жизненно важными услугами граждан, а также реформами, которые помогут вступить в Евросоюз.

По словам Маасикаса, Евросоюз поддерживает украинских защитников миллиардами евро, и будет продолжать это делать как во время восстановления, так и на пути в Европейский Союз.

“Дорогие украинские братья, великий народ Украины. Польша первой в мире признала независимость Украины. И сегодня мы также солидарно стоим рядом с вами, когда Украина защищает свою свободу, давая отпор российским агрессорам. Я знаю, что вы победите. Мы, поляки, верим, что свободная Украина, отстроенная из разрушений, будет радоваться благосостоянию в европейском сообществе. Примите, пожалуйста, наилучшие пожелания с годовщиной вашей независимости – в то время, когда все мы видим, какую цену имеет независимость. Пусть дружба прочно объединяет поляков и украинцев. Да здравствует независимая Украина. Да здравствует свободная Польша”, – так поздравил Украину лидер Польши Анджей Дуда.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также поздравил Украину с Днем Независимости. Он отметил, что Германия всегда будет другом украинскому народу.

“Дорогие друзья в Украине. Дорогие украинцы и украинки в Германии. Я от всей души хочу поздравить вас с этой годовщиной Дня Независимости вашей страны. Собственно, этот день должен быть днем ​​радостных пикников, концертов и парадов под голубым небом Украины. Однако темная тень захватнически войны россии тяжело угнетает именно этого 24 августа, ровно через 6 месяцев после начала войны. Нашими сердцами мы вместе с теми, кто ежедневно платит своей жизнью из-за российской террористической войны, кто испытывает увечья и ранения… Я никогда не забуду своего посещения Ирпеня, разрушенного войной. Наши мысли с теми, кто сейчас вынужден жить и страдать на украинских территориях, оккупированных россией: в Крыму и на Донбассе, в Херсоне и на Запорожье – колыбели казачества”, – сказал Шольц.

Он добавил, что Германия будет помнить героев Украины, мужчин и женщин, которые уже шесть месяцев смело защищают свою родину от российского агрессора.

“Их мужество поражает нас всех. Завтра я встречусь с несколькими из них: украинскими военными, которые сейчас здесь, в Германии, проходят учения по пользованию зенитными самоходными установками, которые мы поставляем Украине. Мы и дальше будет поставлять оружие: от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны, месяц за месяцем. Мы продолжим обучение украинских военных на самом современном европейском вооружении. Мы продлим наши санкции. Мы продолжим оказывать Украине финансовую поддержку и будем помогать в восстановлении разрушенных сел и городов. На наши поезда будет загружаться украинское зерно и транспортироваться в европейские порты. Наши больницы и дальше будут принимать раненых украинских солдат, и будут лечить их”, – продолжил канцлер.

Шольц также отметил, что за последние месяцы в Германию приехало почти миллион украинок и украинцев. Более 150 тысяч детей посещают здесь детские сады и школы.

“Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы в конце октября проведем в Берлине международную конференцию по восстановлению, на которой будут определяться направления развития Украины. Европа, объединенная в свободе и демократии, намного сильнее реакционного имперализма россии. Дорогие украинцы и украинки. Ваша страна преодолеет темную тень войны. Потому что ваша страна сильная и мужественная. И потому что у вас есть друзья в Европе, во всем мире. Мы гордимся тем, что имеем честь относиться к вашим друзьям. Сегодня и в нашем общем европейском будущем. Слава Украине"”, – резюмировал немецкий лидер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал одним из западных политиков, кто сегодня поздравил украинцев с Днем Независимости. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на НАТО столько, сколько нужно.