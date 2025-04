Євросоюз вітає Україну з Днем Незалежності: привітання надійшли від Шольца, Дуди і посла ЄС

Деталі

“Дорогі українські друзі. 31-й День Незалежності України не схожий на жоден інший. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення росії та 8 років агресії. Але, як і кожен день зараз, це також і день скорботи за загиблими. За тими, хто постраждав і став жертвами російських звірств. Хто втратив своїх близьких та свої домівки. Це перший День Незалежності, коли Україна вже стала кандидатом на членство в Європейському Союзі. Європа святкує разом з вами, і Європа сумує разом з вами. Ми залишаємося поруч”, – сказав у своєму зверненні Матті Маасікас.

Він зазначив, що Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з українською державою, підтримує її, забезпечує життєво-важливими послугами громадян, а також реформами, які допоможуть вступити до Євросоюзу.

За словами Маасікаса, Євросоюз підтримує українських захисників мільярдами євро, і продовжуватиме це робити, як під час відбудови, так і на шляху до Європейського Союзу.

“Дорогі українські браття, великий народе України! Польща першою в світі визнала незалежність України. І сьогодні ми також солідарно стоїмо поруч з вами, коли Україна захищає свою свободу даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, втішатиметься добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання з річницею вашої незалежності – у час, коли всі ми бачимо, яку незалежність має ціну. Нехай дружба міцно об’єднує поляків і українців. Хай живе незалежна Україна! Хай живе вільна Польща”, – так привітав Україну лідер Польщі Анджей Дуда.

Канцлер ФРН Олаф Шольц також привітав Україну з Днем Незалежності. Він наголосив на тому, що Німеччина завжди буде другом українському народові.

“Дорогі друзі в Україні. Любі українці і українки у Німеччині. Я від усього серця хочу привітати вас з цією річницею Дня Незалежності вашої країни. Власне, цей день мав би бути днем радісних пікніків, концертів та парадів під блакитним небом України. Проте темна тінь загарбницько війни росії важко гнітить саме цього 24 серпня, рівно через 6 місяців після початку війни. Нашими серцями ми разом з тими, хто щоденно платить своїм життям через російську терористичну війну, хто зазнає каліцтва й поранень… Я ніколи не забуду свого відвідування Ірпеня, зруйнованого війною. Наші думки з тими, хто зараз вимушений жити й страждати на українських територіях, окупованих росією: у Криму і на Донбасі, в Херсоні й на Запоріжжі – колисці козацтва”, – сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина пам’ятатиме героїв України, чоловіків та жінок, які вже шість місяців сміливо захищають свою батьківщину від російського агресора.

“Їхня мужність вражає нас усіх. Завтра я зустрінусь з кількома з них: українськими військовими, які зараз тут, в Німеччині, проходять навчання із користування зенітними самохідними установками, які ми постачаємо Україні. Ми й надалі постачатимемо зброю: від самохідних гаубиць до систем протиповітряної оборони, місяць за місяцем. Ми продовжимо навчання українських військових на найсучаснішому європейському озброєнні. Ми продовжимо наші санкції. Ми продовжимо надавати Україні фінансову пфдтримку, й допомагатимемо у відбудуванні зруйнованих сіл та міст. На наші потяги буде завантажуватися українське зерно й транспортуватися до європейських портів. Наші лікарні й надалі прийматимуть поранених українських солдатів, і лікуватимуть їх”, – продовжив канцлер.

Шольц також зазначив, що за останні місяці до Німеччини приїхало майже мільйон українок і українців. Понад 150 тисяч дітей відвідують тут дитячі садки та школи.

“Разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми наприкінці жовтня проведемо в Берліні міжнародну конференцію з відбудови, на якій визачатимуться напрямки розвитку України. Європа, об’єднана у свободі і демократії, є набагато сильнішою за реакціний імпералізм росії. Любі українці і українки! Ваша країна подолає темну тінь війни. Тому що ваша країна сильна і мужня. І тому що у вас є друзі в Європі, в усьому світі. Ми пишаємося тим, що маємо честь належати до ваших друзів. Сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні!” – резюмував німецький лідер.

