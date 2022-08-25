Шольц відвідав навчання українських військових та пообіцяв Україні подальшу підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав навчання українських військових на полігоні Путлос у Шлезвіг-Гольштейні, а також пообіцяв і далі надавати Україні військову підтримку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Handelsblatt.
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"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Ми надаємо сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - заявив канцлер.
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Зокрема, Шольц відвідав військовий полігон Путлос, де українські військовослужбовці навчаються застосовувати зенітні танки Gepard.
Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну фінансами та зброєю, яку може надати.
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Під час привітання України з Днем Незалежності Шольц заявив, що Берлін і надалі постачатиме зброю стільки, скільки буде потрібно Києву – від самохідних гаубиць до систем протиповітряної оборони.
“Ми продовжимо навчання українських військових на найсучаснішому європейському озброєнні. Ми продовжимо наші санкції. Ми продовжимо надавати Україні фінансову підтримку та допомагатимемо у відновленні зруйнованих сіл та міст. На наші потяги завантажуватиметься українське зерно та транспортуватиметься до європейських портів. Наші лікарні й надалі прийматимуть поранених українських солдатів і лікуватимуть їх”, – сказав канцлер.