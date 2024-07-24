Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что крайне вероятно Камала Харрис выиграет президентские выборы в США. Об этом Шольц заявил на традиционной летней пресс-конференции в Берлине, цитирует DW, передает УНН.

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Думаю, что крайне вероятно, что Камала Харрис выиграет выборы. Но решать будут американские избиратели - сказал Шольц.

Он добавил, что Харрис опытный и компетентный политик.

Она знает, чего хочет и что может. Она имеет очень четкое представление о роли своей страны, развитии событий в мире и вызовах, которые стоят перед нами - добавил Шольц.

Напомним,

Правительство Германии готовится к различным результатам выборов в США после заявления Байдена о снятии кандидатуры. Канцлер Шольц уже несколько раз встречался с Камалой Харрис, которая может стать кандидатом от демократов.