Шольц признал, что рейтинги правящих партий Германии снизились из-за пророссийских настроений в восточных районах страны

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає проросійські настрій частина громадян Німеччини причиною низьких рейтингів правлячої коаліції у ФРН. Про це він сказавши у традиційному літньому інтерв'ю телеканалу ARD, пише УНН з посиланням на Tagesschau.

Детали

Шольц заявил, что политика немецкого правительства по поддержке Украины является одной из причин падения популярности руководящей коалиции на востоке страны. Он сказал, что на результатах соцопросов отображается позиция граждан, которые не согласны с тем, что Германия поддерживает Украину и ввела санкции в отношении рф за развязывание войны против Украины.

При этом правительство не будет пересматривать свою позицию относительно российской агрессии против Украины.

Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Киева. Они также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, на мой взгляд, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить - заявил Шольц.

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что россия ведет "классическую захватническую войну" в Украине и нарушила "многолетнее соглашение" о неприкосновенности соседней страны.

Именно россия напала на Украину, и что ее захватническая война является попыткой изменить карту. Заключенное соглашение о не передвижении границ силовыми методами было отменено именно рф - напомнил канцлер.

При этом Шольц подчеркнул, что продолжает выступать за "благоразумие" и поиск мирного способа окончания войны, который бы не привел к капитуляции Украины. Среди инициатив на этом пути канцлер ФРГ отметил прошедший саммит мира в Швейцарии, который может приблизить возможные переговоры.

рф отказалась от нашего призыва к миру на основе устава ООН и международного права - Шольц