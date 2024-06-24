Шольц признал, что рейтинги правящих партий Германии снизились из-за пророссийских настроений в восточных районах страны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  101184 просмотра
Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

  •  58508 просмотра
Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

  •  109570 просмотра
Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

  •  44295 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  32167 просмотра
публикации
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  17335 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  221877 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  219417 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  223699 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  216171 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  101197 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  109401 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  103956 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  105656 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  104854 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Шольц признал, что рейтинги правящих партий Германии снизились из-за пророссийских настроений в восточных районах страны

Шольц признал, что рейтинги правящих партий Германии снизились из-за пророссийских настроений в восточных районах страны

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 12:23  •  2643 просмотра

Read in English

Канцлер Германии Олаф Шольц объясняет низкие рейтинги правящей коалиции пророссийскими настроениями некоторых граждан Германии и несогласием с поддержкой Украины и введением санкций против россии, но правительство не изменит своей позиции относительно российской агрессии против Украины.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає проросійські настрій частина громадян Німеччини причиною низьких рейтингів правлячої коаліції у ФРН. Про це він сказавши у традиційному літньому інтерв'ю телеканалу ARD, пише УНН з посиланням на Tagesschau.

Детали

Шольц заявил, что политика немецкого правительства по поддержке Украины является одной из причин падения популярности руководящей коалиции на востоке страны. Он сказал, что на результатах соцопросов отображается позиция граждан, которые не согласны с тем, что Германия поддерживает Украину и ввела санкции в отношении рф за развязывание войны против Украины.

При этом правительство не будет пересматривать свою позицию относительно российской агрессии против Украины.

Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Киева. Они также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, на мой взгляд, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить

- заявил Шольц.

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что россия ведет "классическую захватническую войну" в Украине и нарушила "многолетнее соглашение" о неприкосновенности соседней страны.

Именно россия напала на Украину, и что ее захватническая война является попыткой изменить карту. Заключенное соглашение о не передвижении границ силовыми методами было отменено именно рф

- напомнил канцлер.

При этом Шольц подчеркнул, что продолжает выступать за "благоразумие" и поиск мирного способа окончания войны, который бы не привел к капитуляции Украины. Среди инициатив на этом пути канцлер ФРГ отметил прошедший саммит мира в Швейцарии, который может приблизить возможные переговоры.

рф отказалась от нашего призыва к миру на основе устава ООН и международного права - Шольц15 июня 2024, 17:03 • 27680 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  21165 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  52009 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  73420 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  76304 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  60296 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  39947 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
  •  40698 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
  •  37409 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160508 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  144340 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Популярные

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  32167 просмотра
Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

Пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава рф вблизи границы с беларусью - Демченко

  •  44295 просмотра
Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

  •  109570 просмотра
Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

  •  58508 просмотра
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  101184 просмотра

Публикации

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  17335 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  221877 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  219417 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  223699 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  216171 просмотра

Война

Войска рф обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина

Войска рф обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина

  •  3010 просмотра
Уровень образования и медицины на ТОТ момент очень низкий-Лысогор

Уровень образования и медицины на ТОТ момент очень низкий-Лысогор

  •  4438 просмотра
В рф испытывают систему охоты на дроны с помощью сеток: что известно

В рф испытывают систему охоты на дроны с помощью сеток: что известно

  •  8486 просмотра
"Жизнь бойцов - наивысшая ценность": Сырский рассказал, как в ВСУ работают над уменьшением потерь на фронте

"Жизнь бойцов - наивысшая ценность": Сырский рассказал, как в ВСУ работают над уменьшением потерь на фронте

  •  9082 просмотра
Позволит сохранить специалистов и увеличить доходы в бюджет: Наталуха о преимуществах “экономичного бронирования"

Позволит сохранить специалистов и увеличить доходы в бюджет: Наталуха о преимуществах “экономичного бронирования"

  •  15802 просмотра

политика

Дело Януковича о расстреле на Майдане: суд перенес подготовительное заседание на 7 августа

Дело Януковича о расстреле на Майдане: суд перенес подготовительное заседание на 7 августа

  •  2214 просмотра
Даст старт переговорам о членстве: завтра в Люксембурге состоится первая межправительственная конференция Украина-ЕС

Даст старт переговорам о членстве: завтра в Люксембурге состоится первая межправительственная конференция Украина-ЕС

  •  4424 просмотра
Гагарина, Шаман и Охлобыстин: кто еще из россиян вошел в новые санкционные списки ЕС

Гагарина, Шаман и Охлобыстин: кто еще из россиян вошел в новые санкционные списки ЕС

  •  11203 просмотра
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
Эксклюзив

  •  21165 просмотра
Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

  •  24686 просмотра

Война

Войска рф обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина

Войска рф обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина

  •  3010 просмотра
Уровень образования и медицины на ТОТ момент очень низкий-Лысогор

Уровень образования и медицины на ТОТ момент очень низкий-Лысогор

  •  4438 просмотра
В рф испытывают систему охоты на дроны с помощью сеток: что известно

В рф испытывают систему охоты на дроны с помощью сеток: что известно

  •  8486 просмотра
"Жизнь бойцов - наивысшая ценность": Сырский рассказал, как в ВСУ работают над уменьшением потерь на фронте

"Жизнь бойцов - наивысшая ценность": Сырский рассказал, как в ВСУ работают над уменьшением потерь на фронте

  •  9082 просмотра
Позволит сохранить специалистов и увеличить доходы в бюджет: Наталуха о преимуществах “экономичного бронирования"

Позволит сохранить специалистов и увеличить доходы в бюджет: Наталуха о преимуществах “экономичного бронирования"

  •  15802 просмотра

политика

Дело Януковича о расстреле на Майдане: суд перенес подготовительное заседание на 7 августа

Дело Януковича о расстреле на Майдане: суд перенес подготовительное заседание на 7 августа

  •  2214 просмотра
Даст старт переговорам о членстве: завтра в Люксембурге состоится первая межправительственная конференция Украина-ЕС

Даст старт переговорам о членстве: завтра в Люксембурге состоится первая межправительственная конференция Украина-ЕС

  •  4424 просмотра
Гагарина, Шаман и Охлобыстин: кто еще из россиян вошел в новые санкционные списки ЕС

Гагарина, Шаман и Охлобыстин: кто еще из россиян вошел в новые санкционные списки ЕС

  •  11203 просмотра
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
Эксклюзив

  •  21165 просмотра
Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

  •  24686 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  92744 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  102535 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  112907 просмотра

Экономика

Почему технологический опыт Украины нужен Европе: Сергей Токарев поделился инсайтами из The Ukraine Tech Summit в Лондоне

Почему технологический опыт Украины нужен Европе: Сергей Токарев поделился инсайтами из The Ukraine Tech Summit в Лондоне

  •  4319 просмотра
"Транспортный безвиз": фуры должны вернуться в Украину за обновленными документами

"Транспортный безвиз": фуры должны вернуться в Украину за обновленными документами

  •  9547 просмотра
Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

  •  26193 просмотра
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  52009 просмотра
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
Эксклюзив

  •  73420 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  7783 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  12968 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  17119 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  100893 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

  •  36910 просмотра