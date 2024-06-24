Шольц визнав, що рейтинги правлячих партій Німеччини знизилися через проросійські настрої у східних районах країни
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснює низькі рейтинги правлячої коаліції проросійськими настроями деяких громадян Німеччини і незгодою з підтримкою України і введенням санкцій проти росії, але уряд не змінить своєї позиції щодо російської агресії проти України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає проросійські настрої частини громадян Німеччини причиною низьких рейтингів правлячої коаліції у ФРН. Про це він сказав у традиційному літньому інтерв'ю телеканалу ARD, пише УНН з посиланням на Tagesschau.
Деталі
Шольц заявив, що політика німецького уряду щодо підтримки України є однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни. Він сказав, що на результатах соцопитувань відображається позиція громадян, які не згодні з тим, що Німеччина підтримує Україну і запровадила санкції щодо рф за розв'язання війни проти України.
При цьому уряд не буде переглядати свою позицію щодо російської агресії проти України.
Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою Києва. Вони також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити
Канцлер вкотре наголосив, що росія веде "класичну загарбницьку війну" в Україні та порушила "багаторічну угоду" про недоторканність сусідньої країни.
Саме росія напала на Україну, і що її загарбницька війна є спробою змінити карту. Укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована саме рф
При цьому Шольц наголосив, що продовжує виступати за "розсудливість" і пошук мирного способу закінчення війни, який би не призвів до капітуляції України. Серед ініціатив на цьому шляху канцлер ФРН відзначив минулий саміт миру у Швейцарії, який може наблизити можливі переговори.
рф відмовилася від нашого заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права - Шольц15.06.24, 20:03 • 28060 переглядiв