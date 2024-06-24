Шольц визнав, що рейтинги правлячих партій Німеччини знизилися через проросійські настрої у східних районах країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає проросійські настрої частини громадян Німеччини причиною низьких рейтингів правлячої коаліції у ФРН. Про це він сказав у традиційному літньому інтерв'ю телеканалу ARD, пише УНН з посиланням на Tagesschau.

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Шольц заявив, що політика німецького уряду щодо підтримки України є однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни. Він сказав, що на результатах соцопитувань відображається позиція громадян, які не згодні з тим, що Німеччина підтримує Україну і запровадила санкції щодо рф за розв'язання війни проти України.

При цьому уряд не буде переглядати свою позицію щодо російської агресії проти України.

Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою Києва. Вони також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити

Канцлер вкотре наголосив, що росія веде "класичну загарбницьку війну" в Україні та порушила "багаторічну угоду" про недоторканність сусідньої країни.

Саме росія напала на Україну, і що її загарбницька війна є спробою змінити карту. Укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована саме рф