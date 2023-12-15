Шольц предлагал Орбану покинуть из зала заседаний во время решения по Украине - СМИ
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Орбану покинуть зал заседаний. СМИ отмечает, что это предложение не возникло спонтанно, а, вероятно, было согласовано во время предыдущих дискуссий.
Несколько часов тяжелых дискуссий о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тормозил своим вето, именно канцлер Германии Олаф Шольц предложил решение, передает УНН со ссылкой на РоІітісо.
Шольц сказал Орбану в присутствии других лидеров, что если он действительно не желает соглашаться, он может покинуть комнату, чтобы лидеры ЕС могли принять единогласное решение по расширению в его отсутствии, пишет издание со ссылкой на двух чиновников, информированных о переговорах.
Однако это предложение не возникло спонтанно, а было согласовано в ходе предварительных дискуссий, сказал один из чиновников. Третий официальный представитель сказал, что Орбан "на мгновение отсутствовал в зале в предварительно согласованной и конструктивной манере".
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Ранее
ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.
Шольц предлагал Орбану покинуть из зала заседаний во время решения по Украине - СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Орбану покинуть зал заседаний. СМИ отмечает, что это предложение не возникло спонтанно, а, вероятно, было согласовано во время предыдущих дискуссий.
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