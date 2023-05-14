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Шольц подтвердил предоставление Германией нового пакета помощи Украине на 2,7 миллиарда евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна приняла решение о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2,7 миллиарда евро. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы не сбавляем обороты, мы приняли решение о новом пакете – это 2,7 миллиарда евро. Украинские ВС получат от нас также Leopard, бронетранспортеры и системы ПВО Iris-T», - сказал Шольц.

Кроме того, он отметил, что тесные отношения между странами будут продолжаться десятилетиями, учитывая ужасную войну.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Стокгольме подтвердил информацию немецких СМИ о том, что Берлин готовит для Киева новый пакет военной помощи.

Впоследствии AFP сообщило, что в Минобороны Германии подтверждает многомиллиардный пакет помощи для Украины, среди прочего, планируется поставка "ПВО, боевых машин и боевых машин пехоты, артиллерийских боеприпасов и разведывательных беспилотников".

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